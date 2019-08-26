Искусство исламской геометрии

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– Добрый день, Раджен. Расскажите, пожалуйста, об истории возникновения этого вида искусства.

– Как и в математике, в области геометрического орнамента исламская цивилизация следовала античным традициям. Самые ранние образцы исламского геометрического украшения не отличались от современных им византийских, римских или персидских образцов. Пример тому – решётки на окнах Большой мечети Омейядов в Дамаске, датированные VIII веком.



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