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Искусство исламской геометрии

Наверняка каждый из нас любовался тонкой работой мастеров, разглядывая узоры на стенах мечетей. Исламский канонический запрет на изображение живых существ дал толчок развитию таких направлений, как архитектура, каллиграфия и орнамент. Эти виды искусства отказались от формы предмета, сосредоточившись на его сути, его предназначении. Об одном из них – геометрическом орнаменте – мы поговорили с художником из Санкт-Петербурга Радженом Асто. Вот уже десять лет он изучает искусство исламской геометрии и творит в этом направлении.

статья опубликована в номере: 14 (603) / от 15 июля 2020 (Зуль-каада 1441 г.)
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– Добрый день, Раджен. Расскажите, пожалуйста, об истории возникновения этого вида искусства.

– Как и в математике, в области геометрического орнамента исламская цивилизация следовала античным традициям. Самые ранние образцы исламского геометрического украшения не отличались от современных им византийских, римских или персидских образцов. Пример тому – решётки на окнах Большой мечети Омейядов в Дамаске, датированные VIII веком.


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