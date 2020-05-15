Поздравления с праздником Ураза-байрам
Редакция газеты «Ас-салам» поздравляет всех мусульман с праздником Ураза-байрам. В этом году мы решили сделать это на языках, на которых выходит наша газета. Уверены, что добрые пожелания на родном языке станут нашим читателям особенно приятны и интересны.статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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На аварском языке
Баркула нужеда, хириял диналъул вацал ва яцал, тIаде щвараб кIалбиччаялъул гIидалъул байрам.
Гьарула киназего талихI, аваданлъи ва рохалилаб гIумру.
Сабруялда рукIа, цоцазул адаб ва кумек гьабе.
ТIадегIанав Аллагьас нилъер ракIазулъа иман босугеги, тIаде рачIарал балагьал нахъе росаги ва гьездаса цIунаги. Амин.
На табасаранском языке
Машквар мубарак ибшри!
Мусурмнариз Аллагьу Тааьлайи хусуси вуди кьюб
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