Умереть, не побыв счастливой?

42

Но счастье всё как-то не спешило. Она много чего делала, чтобы заманить его. Совершенствовала свой внешний и внутренний мир. Устроилась на хорошую работу, росла в должности. Она жила ожиданием, что вот-вот – и Всевышний одарит её наконец.



И тут, в дни нынешней эпидемии, она поддалась паническому настроению. Негативные новости сильно на неё давили, и ей стало казаться, как и многим, что она непременно скоро умрёт. Она не то чтобы боялась смерти, но её очень сильно огорчало, что