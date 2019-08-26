Умереть, не побыв счастливой?
Одна моя знакомая, назовём её Амина, всю жизнь ждала счастья. Простого такого, человеческого, земного. Чтобы муж, дети и дом – полная чаша. Девушка, надо сказать, верующая, соблюдающая моральные нормы.статья опубликована в номере: 14 (603) / от 15 июля 2020 (Зуль-каада 1441 г.)
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Но счастье всё как-то не спешило. Она много чего делала, чтобы заманить его. Совершенствовала свой внешний и внутренний мир. Устроилась на хорошую работу, росла в должности. Она жила ожиданием, что вот-вот – и Всевышний одарит её наконец.
И тут, в дни нынешней эпидемии, она поддалась паническому настроению. Негативные новости сильно на неё давили, и ей стало казаться, как и многим, что она непременно скоро умрёт. Она не то чтобы боялась смерти, но её очень сильно огорчало, что
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