Футбольная Суперлига Турции
Турецкий футбольный чемпионат пользуется популярностью у зрителей. Чемпионат Турции по футболу входит в число лучших согласно рейтингу УЕФА.статья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Президент Турецкой футбольной федерации Нихат Оздемир заявил, что начиная с 12 июня все профессиональные лиги страны возобновят проведение матчей сезона-2019/2020.
«Турция во главе с нашим президентом господином Реджепом Тайипом Эрдоганом показывает миру пример, принимая своевременные меры по борьбе со всеми видами бедствий. Мы каждый день становимся лучше в сражении с пандемией. Но нам нужно продолжать этот путь, не отказываясь от мер предосторожности», – приводит
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