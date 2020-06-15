12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяСобытияОбзор событий

Футбольная Суперлига Турции

Турецкий футбольный чемпионат пользуется популярностью у зрителей. Чемпионат Турции по футболу входит в число лучших согласно рейтингу УЕФА.

статья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
38

Президент Турецкой футбольной федерации Нихат Оздемир заявил, что начиная с 12 июня все профессиональные лиги страны возобновят проведение матчей сезона-2019/2020.


«Турция во главе с нашим президентом господином Реджепом Тайипом Эрдоганом показывает миру пример, принимая своевременные меры по борьбе со всеми видами бедствий. Мы каждый день становимся лучше в сражении с пандемией. Но нам нужно продолжать этот путь, не отказываясь от мер предосторожности», – приводит

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Обзор новостей

Олимпиада. Токио-2020 У медиков большие сомнения, что Олимпиада состоится в 2021 году

Дагестанский гуманитарный институт отметил 15-летие

Торжественное мероприятие в честь 15-летнего юбилея Дагестанского гуманитарного института прошло 22 мая в

В одном русле

Одним из грандиозных событий начала весны 2019 года стала международная научно-практическая конференция

Форум женственности

В Уфе прошёл VI Всероссийский форум женственности Организатором этого масштабного события выступило