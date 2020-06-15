Футбольная Суперлига Турции

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Президент Турецкой футбольной федерации Нихат Оздемир заявил, что начиная с 12 июня все профессиональные лиги страны возобновят проведение матчей сезона-2019/2020.



«Турция во главе с нашим президентом господином Реджепом Тайипом Эрдоганом показывает миру пример, принимая своевременные меры по борьбе со всеми видами бедствий. Мы каждый день становимся лучше в сражении с пандемией. Но нам нужно продолжать этот путь, не отказываясь от мер предосторожности», – приводит