Ответы на вопросы от 15.06.2020 (по Ханафи)
1. Когда посторонний ребёнок становится молочным сыном? 2. Может ли быть подобие Всевышнему Аллаху в чём-либо? 3. Говорят, после смерти и допроса в могиле кого-то отправят в Рай, а кого-то – в Ад. А другие считают, что воздаяние Раем и наказание в Аду произойдут только после Судного дня. Какое мнение из них достоверно? 4. Насколько стало мне известно, мужчинам запрещено носить золото. Но как мне быть? У меня вставлены коронки из золота. Придётся ли мне теперь их удалять? 5. Скажите, пожалуйста, можно ли в присутствии друзей купаться в бассейне только в нижнем белье? 6. Вот такой вопрос у нас возник: например, совершающий намаз допустил ошибку, упустил ваджиб, но, заметив это, забыл сделать сажда саху. Если он после намаза встал и ушёл или поговорил с кем-то, что ему делать? 7. Когда человек женится, кому жених обязан выплатить калым: родителям невесты или самой невесте? 8. Грех ли читать суру из Корана, если во рту остались небольшие кусочки пищи? 9. Я живу с женщиной, у нас общий ребёнок, ждём второго. Хочу начать совершать намаз 5 раз в день и делать благие дела. Обязательно ли нам с ней совершить никях (обряд мусульманского брака)? Но я в ней не уверен, и мы часто ссоримся. Могу ли я начать совершать намаз и жить с ней так, как жили? 10. Разрешено ли мусульманину навещать больного немусульманина? 11. О братья, я молодой человек, который долгие годы пытается жениться, но у меня ничего не получается. Каково будет наказание за зина (прелюбодеяние) того, кто пытался избежать этого как мог, но не справился? Мне уже 23 года, меня сильно мучает то, что я девственник. 12. Как известно при прослушивании Корана не адаб (не этично) отвлекаться на посторонние вещи. А если при приготовлении пищи слушать или читать Коран, будет это нарушением этики? 13. Можно ли хоронить покойного ночью? 14. Есть ли запретность или нежелательность в чтении Корана возле могилы усопшего? 15. Меня волнует такой вопрос: разрешено ли заходить в мечеть людям другой конфессии? 16. Можно ли детей разных полов укладывать вместе в одной кровати?статья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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1. Когда посторонний ребёнок становится молочным сыном?
Молочным ребёнок становится после того, как выпьет молоко кормилицы в течение двух лет от рождения по лунному календарю, даже если это кормление произойдёт один раз. И также ребёнок станет молочным сыном или дочерью, если молоко женщины будет сцежено в бутылочку и потом ребёнок выпьет, или даже если молоко попадёт внутрь через нос. («Аль-Бахр ар-Раик»)
2. Может ли быть подобие Всевышнему
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