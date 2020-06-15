Ответы на вопросы от 15.06.2020 (по Ханафи)

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1. Когда посторонний ребёнок становится молочным сыном?

Молочным ребёнок становится после того, как выпьет молоко кормилицы в течение двух лет от рождения по лунному календарю, даже если это кормление произойдёт один раз. И также ребёнок станет молочным сыном или дочерью, если молоко женщины будет сцежено в бутылочку и потом ребёнок выпьет, или даже если молоко попадёт внутрь через нос. («Аль-Бахр ар-Раик»)

2. Может ли быть подобие Всевышнему