Семейные узы
Каждый из нас слышал словосочетание «семейные узы». Что же это? Взаимные обязательства или нечто иное?статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Образно можно представить, что узы, связывающие супругов, состоят из множества нитей, каждая из которых представляет собой человеческую добродетель. Эти нити сплетены, чтобы сформировать связь между супругами, которая держит их вместе на протяжении многих лет.
Очень важно не только сохранить эту связь навсегда, но и приложить все усилия для её укрепления.
Если представить семейные узы в виде «нитей», которые укрепляют связь между мужем и женой, то можно выделить пять
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