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Что? Где? Когда?

Насколько сложно рыбам плыть против течения? Когда рыбы плывут против течения, они тратят меньше энергии, чем при плавании в спокойной воде. Это объясняется умением рыб улавливать возникающие водовороты, лавируя из стороны в сторону с минимальным напряжением основных мышц. Такой способ плавания можно сравнить с движением парусной яхты против ветра.

статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
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Почему магнитный компас показывает на север неточно?

Обычный магнитный компас показывает на север неточно, так как северный магнитный полюс не совпадает с географическим. Более того, он постоянно перемещается из одного места в другое. Сейчас он ещё находится в границах канадской Арктики, но движется в сторону Таймыра со скоростью 64 километра в год.
 

Кто одержал пиррову победу задолго до царя

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