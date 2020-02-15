Вся жизнь – перед глазами
– Дети, заходим в дом... Я сказала, заходим! Дождь начинается, промокнете! – Фатима с детства боялась ливневых дождей, и, несмотря на то, что детям было весело ловить первые капельки дождя, падающие с неба, она пыталась загнать их в дом, словно и им было жутко не по себе от перемены погоды.статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
6
Она выросла в горах, где гром разносился в пространстве страшным эхом, а дождь стучал по крыше барабанной дробью. Всякий раз, когда виднелся блеск очередных молний, Фатима сильно жмурила глаза и отсчитывала секунды до неизбежного грома. В этот день дождь пронёсся над селом особенно быстро. И вскоре в небе раскинулась мостиком чудесная радуга.
Фатима смотрела на разноцветное чудо и размышляла, как такие мрачные, чёрные тучи с громом и градом сменились такой чудесной,
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