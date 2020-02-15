Вся жизнь – перед глазами

6

Она выросла в горах, где гром разносился в пространстве страшным эхом, а дождь стучал по крыше барабанной дробью. Всякий раз, когда виднелся блеск очередных молний, Фатима сильно жмурила глаза и отсчитывала секунды до неизбежного грома. В этот день дождь пронёсся над селом особенно быстро. И вскоре в небе раскинулась мостиком чудесная радуга.

Фатима смотрела на разноцветное чудо и размышляла, как такие мрачные, чёрные тучи с громом и градом сменились такой чудесной,