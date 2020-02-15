«Мой платок – моя корона»
Первого февраля в рамках Всемирного дня хиджаба в соборной мечети «Ускудар» г. Саранска состоялось мероприятие под названием «Мой платок – моя корона», в котором приняли участие около ста человек.статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
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Организаторами праздника выступили Региональное духовное управление мусульман Республики Мордовия под руководством Муфтия Зяки-хазрата Айзатуллина и Региональная общественная организация мусульманок Мордовии «Единство». Хиджаб в переводе с арабского языка в буквальном смысле означает «завеса» или «покров». По канонам Ислама, женщина обязана закрывать одеждой почти всё тело. Открытыми остаются лицо, запястья и стопы.
В Священном Коране Аллах I
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