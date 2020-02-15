Пять советов, как найти свой аромат
Часто бывает так: вы приходите в гости и чувствуете потрясающий, нежный, ненавязчивый аромат, исходящий от подруги. «Срочно нужно пополнить свою коллекцию парфюма», – думаете вы и – бегом в парфюмерный магазин. Обращаетесь к продавцу-консультанту, получаете заветный аромат, наносите на кожу и… разочаровываетесь.статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
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Вместо приятного аромата вы чувствуете резкий, неприятный запах. Как же выбрать духи, которые подойдут именно вам, подчеркнут вашу индивидуальность? Какой аромат выбрать, когда вы отправляетесь на девичник к подруге, а какой отложить для свидания с мужем? Сегодня разберемся с вами вместе.
1. Если хотите найти аромат, который впоследствии вас не разочарует, отправляйтесь на поиски парфюма в утренние часы. Как говорят профессиональные парфюмеры, в вечернее
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