Пять советов, как найти свой аромат

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Вместо приятного аромата вы чувствуете резкий, неприятный запах. Как же выбрать духи, которые подойдут именно вам, подчеркнут вашу индивидуальность? Какой аромат выбрать, когда вы отправляетесь на девичник к подруге, а какой отложить для свидания с мужем? Сегодня разберемся с вами вместе.

1. Если хотите найти аромат, который впоследствии вас не разочарует, отправляйтесь на поиски парфюма в утренние часы. Как говорят профессиональные парфюмеры, в вечернее