Шесть эффективных способов повысить самооценку
«Все болезни рождаются в голове» – эту простую истину слышали многие. Постоянное самоедство, самоуничтожение – прямой путь к депрессии, нервным расстройствам и целому букету болезней.статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
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Почему мы часто зацикливаемся на своих ошибках, но забываем о достижениях, обращаемся с собой так, как никогда бы не поступили со своими родственниками, друзьями, знакомыми? Низкая самооценка влияет на все сферы нашей жизни – мешает создать гармоничный брак, поддерживать дружеские отношения, воспитывать детей. В конце концов, человек, который не любит себя, начинает ненавидеть весь мир. Сегодня мы расскажем вам о пяти важных шагах, которые помогут поднять самооценку и преобразить
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