Шесть эффективных способов повысить самооценку

7

Почему мы часто зацикливаемся на своих ошибках, но забываем о достижениях, обращаемся с собой так, как никогда бы не поступили со своими родственниками, друзьями, знакомыми? Низкая самооценка влияет на все сферы нашей жизни – мешает создать гармоничный брак, поддерживать дружеские отношения, воспитывать детей. В конце концов, человек, который не любит себя, начинает ненавидеть весь мир. Сегодня мы расскажем вам о пяти важных шагах, которые помогут поднять самооценку и преобразить