Будем знакомы: австралийские аборигены
Многим из нас неизвестна долгая история взаимодействия австралийских аборигенов с исламской культурой и религией. Удивительно, но на другом краю Земли, в далёкой Австралии, сегодня живёт многочисленная община мусульман, о которых и пойдёт речь в этой статье.статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
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Коренные жители Австралии, иными словами – аборигены, начали взаимодействовать с мусульманскими общинами ещё три сотни лет назад – когда установили с ними торговые отношения. Рыбаки из Макассара в южной части острова Келебес (ныне Индонезия) с начала 1700-х годов путешествовали на север и северо-запад Австралии в поисках морского огурца (особый деликатес).
Со временем, помимо торговли, в стране появилось и религиозное наследие. Недавно проведённое исследование
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