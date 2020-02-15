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Будем знакомы: австралийские аборигены

Многим из нас неизвестна долгая история взаимодействия австралийских аборигенов с исламской культурой и религией. Удивительно, но на другом краю Земли, в далёкой Австралии, сегодня живёт многочисленная община мусульман, о которых и пойдёт речь в этой статье.

статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
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Коренные жители Австралии, иными словами – аборигены, начали взаимодействовать с мусульманскими общинами ещё три сотни лет назад –  когда установили с ними торговые отношения. Рыбаки из Макассара в южной части острова Келебес (ныне Индонезия) с начала 1700-х годов путешествовали на север и северо-запад Австралии в поисках морского огурца (особый деликатес).

 

Со временем, помимо торговли, в стране появилось и религиозное наследие. Недавно проведённое исследование

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