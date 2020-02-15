Будем знакомы: австралийские аборигены

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Коренные жители Австралии, иными словами – аборигены, начали взаимодействовать с мусульманскими общинами ещё три сотни лет назад – когда установили с ними торговые отношения. Рыбаки из Макассара в южной части острова Келебес (ныне Индонезия) с начала 1700-х годов путешествовали на север и северо-запад Австралии в поисках морского огурца (особый деликатес).

Со временем, помимо торговли, в стране появилось и религиозное наследие. Недавно проведённое исследование