Не чихать, не кашлять

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Лечение вирусных инфекций проводится под строгим контролем специалистов в стационаре либо в домашних условиях – в зависимости от тяжести процессов.



Для того чтобы избежать осложнений, при первых же признаках недомогания нужно обратиться к лечащему врачу для определения вида вируса и лечения.



А чтобы избежать заражения, необходимо проводить профилактику в сезон инфекций и соблюдать элементарные правила гигиены каждый день.



Качественная