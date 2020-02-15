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Не чихать, не кашлять

Вирусы – сегодня их насчитывается примерно тысяча видов. Большинство из них не смертельны, но способны ухудшить качество жизни человека на определённый отрезок времени либо навсегда.

статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
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Лечение вирусных инфекций проводится под строгим контролем специалистов в стационаре либо в домашних условиях – в зависимости от тяжести процессов. 


Для того чтобы избежать осложнений, при первых же признаках недомогания нужно обратиться к лечащему врачу для определения вида вируса и лечения. 


А чтобы избежать заражения, необходимо проводить профилактику в сезон инфекций и соблюдать элементарные правила гигиены каждый день.


Качественная

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