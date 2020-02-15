Секрет семейного счастья прост...
Когда мы женимся/выходим замуж, нам кажется, будто мы знаем, что нужно делать для осчастливливания второй половинки. А если и есть какие-то сомнения, то несколько вопросов мы задаём. Выглядит это примерно так, как в этой истории, которую мне рассказали как анекдот, однако я не оценила чёрный юмор, в нём содержащийся, но смогла найти урок.статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
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В зоомагазин приходит покупатель и говорит:
– Мне нужен говорящий попугай. Продавец отвечает: – У нас есть несколько говорящих птиц. Вот этот большой зелёный попугай довольно болтлив. Знает наизусть всю Библию. Он стучит по клетке – и попугай произносит: «Господь
– Пастырь мой; я ни в чём не буду нуждаться». – Вот этот красный ещё молод, но быстро учится, – продолжает продавец и обращается к попугаю: – Полли хочет крекер. Попугай повторяет: «Полли хочет
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