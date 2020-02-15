Секрет семейного счастья прост...

4

В зоомагазин приходит покупатель и говорит:

– Мне нужен говорящий попугай. Продавец отвечает: – У нас есть несколько говорящих птиц. Вот этот большой зелёный попугай довольно болтлив. Знает наизусть всю Библию. Он стучит по клетке – и попугай произносит: «Господь

– Пастырь мой; я ни в чём не буду нуждаться». – Вот этот красный ещё молод, но быстро учится, – продолжает продавец и обращается к попугаю: – Полли хочет крекер. Попугай повторяет: «Полли хочет