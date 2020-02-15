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В чём сила, брат?

Жизнь заставит тебя сомневаться, – Это панический страх и комплекс вины. Но сколько ж ещё ты будешь бояться Взять ответственность в руки свои?

статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
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Цвета индиго

Земной шар, как известно, вращают ювеналы, и нравится нам это или нет, но именно они – наше настоящее и будущее. Скажу больше: от того, что они сегодня представляют собой, зависит то, в каком положении наше общество встретит Завтра. У молодости яркий рассвет и много проблем – это факт.

 

А так как мы тоже когда-то были молодыми и упругими, то, отбросив в сторону эйджизм и комильфо, необходимо периодически давать им советы и учить жизни. Ясно,

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