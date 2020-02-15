В чём сила, брат?

6

Цвета индиго

Земной шар, как известно, вращают ювеналы, и нравится нам это или нет, но именно они – наше настоящее и будущее. Скажу больше: от того, что они сегодня представляют собой, зависит то, в каком положении наше общество встретит Завтра. У молодости яркий рассвет и много проблем – это факт.

А так как мы тоже когда-то были молодыми и упругими, то, отбросив в сторону эйджизм и комильфо, необходимо периодически давать им советы и учить жизни. Ясно,