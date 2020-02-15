Мультивитамины – в обычной петрушке

6

Об этом говорится в Священном Коране (смысл): «Сотворённые Аллахом I деревья дают вам тень от зноя и жары; пещеры, которые Он дал вам в горах, служат вам жилищем; одежда из шерсти, хлопка, льна и других материалов предохраняет вас от солнечного жара; и Он же дал вам доспехи, которые прикрывают и защищают вас в сражении с противником. Даруя вам всё это, Он завершил Свою милость вам, дав вам подлинную веру – великую Исламскую религию. Может быть, наконец, вы повинуетесь Ему и будете