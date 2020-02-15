Мультивитамины – в обычной петрушке
Всевышний Аллах сотворил нашу планету во всём её потрясающем многообразии и даровал людям многочисленные блага: возможность пить чистую воду, дышать свежим воздухом, употреблять сочные фрукты и овощи, наслаждаться ароматом цветов, лечиться полезными травами, ловить рыбу в морях и океанах и т. д.статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
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Об этом говорится в Священном Коране (смысл): «Сотворённые Аллахом I деревья дают вам тень от зноя и жары; пещеры, которые Он дал вам в горах, служат вам жилищем; одежда из шерсти, хлопка, льна и других материалов предохраняет вас от солнечного жара; и Он же дал вам доспехи, которые прикрывают и защищают вас в сражении с противником. Даруя вам всё это, Он завершил Свою милость вам, дав вам подлинную веру – великую Исламскую религию. Может быть, наконец, вы повинуетесь Ему и будете
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