Нарушенная сделка в торговле

5

Подобная сделка даёт покупателю право собственности; покупатель и продавец имеют право на расторжение сделки. Во время расторжения сделки товар должен быть в наличии, так как расторгать её без наличия товара невозможно.

И вернуть покупатель должен ту стоимость, которая была в момент принятия товара в собственность. Если человек продал или подарил товар после принятия, то такое действие дозволено. К нарушенной сделке относится продажа алкоголя, который не имеет