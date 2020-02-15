Нарушенная сделка в торговле
Пример для данной темы можно привести следующий: Мухаммад покупает у Ахмада машину с условием – если она ему понадобится, он будет ею пользоваться. Это и является причиной нарушения данной сделки – когда пользу извлекает лишь одна сторона. Однако, несмотря на то, что сделка нарушена, всё же эта машина будет собственностью покупателя, и хозяином он становится после получения товара, а не после договора, как это бывает в обычных сделках.статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
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Подобная сделка даёт покупателю право собственности; покупатель и продавец имеют право на расторжение сделки. Во время расторжения сделки товар должен быть в наличии, так как расторгать её без наличия товара невозможно.
И вернуть покупатель должен ту стоимость, которая была в момент принятия товара в собственность. Если человек продал или подарил товар после принятия, то такое действие дозволено. К нарушенной сделке относится продажа алкоголя, который не имеет
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