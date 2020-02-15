Духовный центр, объединяющий сердца

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Верующие Республики Башкортостан тоже стараются внести свой вклад в строительство этого центра, организовывают сборы средств. В очередной раз мусульманки из Башкирского Зауралья собрали средства для посадки деревьев на территории народной аллеи. Они вознамерились своими руками вручить собранные деньги руководителям стройки. Хвала Всевышнему, мусульманки из города Сибай поехали в Дагестан и выполнили своё обещание. Они с удовольствием поделились впечатлениями от этой поездки и