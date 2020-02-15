12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяСемьяЧитательская

Духовный центр, объединяющий сердца

Духовно-просветительский центр имени пророка Исы عليه السلام является поистине грандиозной стройкой XXI века в мусульманском мире. Он объединяет и сплачивает людей разных национальностей, разных религий и взглядов, даёт надежду на прекрасное будущее наших детей.

статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
6

Верующие Республики Башкортостан тоже стараются внести свой вклад в строительство этого центра, организовывают сборы средств. В очередной раз мусульманки из Башкирского Зауралья собрали средства для посадки деревьев на территории народной аллеи. Они вознамерились своими руками вручить собранные деньги руководителям стройки. Хвала Всевышнему, мусульманки из города Сибай поехали в Дагестан и выполнили своё обещание. Они с удовольствием поделились впечатлениями от этой поездки и

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

«Мой платок – моя корона»

Первого февраля в рамках Всемирного дня хиджаба в соборной мечети «Ускудар» г. Саранска состоялось

Права ли я?

У моего сына хороший друг – так мне казалось, пока тот не уехал на учёбу в другой город. Но недавно я стала

Как сохранить семью?

Полгода назад у нас родился сын. Муж был очень рад ребёнку и поначалу поддерживал во всём. Помогали и

Не общаюсь с женой отца

– Мой отец развёлся с мамой несколько лет назад. Он женился, с его женой я почти не общаюсь, мне всё ещё обидно