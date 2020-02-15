Духовный центр, объединяющий сердца
Духовно-просветительский центр имени пророка Исы عليه السلام является поистине грандиозной стройкой XXI века в мусульманском мире. Он объединяет и сплачивает людей разных национальностей, разных религий и взглядов, даёт надежду на прекрасное будущее наших детей.статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
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Верующие Республики Башкортостан тоже стараются внести свой вклад в строительство этого центра, организовывают сборы средств. В очередной раз мусульманки из Башкирского Зауралья собрали средства для посадки деревьев на территории народной аллеи. Они вознамерились своими руками вручить собранные деньги руководителям стройки. Хвала Всевышнему, мусульманки из города Сибай поехали в Дагестан и выполнили своё обещание. Они с удовольствием поделились впечатлениями от этой поездки и
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