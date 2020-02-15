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Чудеса Священного Корана

Коран является Священной книгой мусульман, которую ниспослал Всевышний Своему Посланнику Мухаммаду ﷺ. Священный Коран считается одним из самых великих чудес, о котором когда-либо узнало человечество.

статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
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Коран – это единственное чудо, которое останется чудом до Судного дня, ибо Мухаммад ﷺ является последним пророком и его призыв будет продолжаться до Судного дня. Всевышний Аллах бросил вызов людям и джиннам, чтобы любой из них сочинил хотя бы один стих, подобный тексту Корана, но никто до сих пор не смог создать ничего подобного.

 

Всевышний Аллах в Коране сказал (смысл): «Скажи: “Если бы собрались люди и джинны, чтобы создать подобное этому Корану, то не

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