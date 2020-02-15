12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяОбществоКалендарь

Достоинство месяца Раджаб

Слово «раджаб» является производным от слова «ар-руджуб», что переводится как «возвеличивание». Связано это с тем, что именно в этот благодатный месяц с нашим Пророком Мухаммадом ﷺ произошли, пожалуй, одни из самых известных знамений, которые остались в истории как Мирадж и Исра.

статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
6

Эти события имели огромное значение для становления религии Всевышнего, так как именно в процессе своего вознесения Посланник Аллаха ﷺ получил в качестве предписания для своей уммы (общины) такую милость, как пятикратный намаз.

 

Раджаб также является одним из четырёх запретных для ведения войн месяцев (ашхур аль-хурум), о которых Всевышний Аллах сказал (смысл): «Поистине, число месяцев у Аллаха – двенадцать, и это было записано в Божественном

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Махмут Гареев: «Мы выстояли и победили»

Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад. Однако память о ней живёт в наших сердцах. Ветеранов,

Интеллектуальный декабрь

Вероятно, знания – одно из немногих в этом мире, что только увеличивается у человека, который делится ими с

Муфтии Северного Кавказа подвели итоги работы за 2019 год

24 декабря в Махачкале собрались муфтии северокавказских регионов, чтобы заслушать и принять отчёт о

Нам 25

За годы кропотливой работы, направленной на просвещение общества, газета «Ас-салам» претерпела немало