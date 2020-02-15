Достоинство месяца Раджаб
Слово «раджаб» является производным от слова «ар-руджуб», что переводится как «возвеличивание». Связано это с тем, что именно в этот благодатный месяц с нашим Пророком Мухаммадом ﷺ произошли, пожалуй, одни из самых известных знамений, которые остались в истории как Мирадж и Исра.статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
6
Эти события имели огромное значение для становления религии Всевышнего, так как именно в процессе своего вознесения Посланник Аллаха ﷺ получил в качестве предписания для своей уммы (общины) такую милость, как пятикратный намаз.
Раджаб также является одним из четырёх запретных для ведения войн месяцев (ашхур аль-хурум), о которых Всевышний Аллах сказал (смысл): «Поистине, число месяцев у Аллаха ﷻ – двенадцать, и это было записано в Божественном
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик