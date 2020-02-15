Достоинство месяца Раджаб

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Эти события имели огромное значение для становления религии Всевышнего, так как именно в процессе своего вознесения Посланник Аллаха ﷺ получил в качестве предписания для своей уммы (общины) такую милость, как пятикратный намаз.

Раджаб также является одним из четырёх запретных для ведения войн месяцев (ашхур аль-хурум), о которых Всевышний Аллах сказал (смысл): «Поистине, число месяцев у Аллаха ﷻ – двенадцать, и это было записано в Божественном