Завещание Пророка Мухаммада ﷺ

4

– Уважаемый хазрат, вы человек очень известный, и мы хотели бы рассказать нашим читателям о вашей работе. Почему вы решили посвятить свою жизнь религиозной деятельности, наставляя людей на истинный путь? Что вас на это подвигло и как это начиналось?

– Всё предопределено Всевышним Аллахом. И Одному Творцу ведомо всё явное и скрытое. Я благодарен Ему, что Он наставил меня на правильный путь, который приведёт, ин ша Аллах, к Его довольству. Религию мне прививали в