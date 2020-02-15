Завещание Пророка Мухаммада ﷺ
Республика Казахстан находится в центре Евразии и является европейско-азиатским государством. Эта страна с древней историей и богатой духовной культурой. В этом номере газеты мы хотим поделиться с вами мыслями и добрыми наставлениями Нурлана-хаджи Асанова, главного имама мечети «Зам-зам» Талгарского района Алматинской области Республики Казахстан.статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
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– Уважаемый хазрат, вы человек очень известный, и мы хотели бы рассказать нашим читателям о вашей работе. Почему вы решили посвятить свою жизнь религиозной деятельности, наставляя людей на истинный путь? Что вас на это подвигло и как это начиналось?
– Всё предопределено Всевышним Аллахом. И Одному Творцу ведомо всё явное и скрытое. Я благодарен Ему, что Он наставил меня на правильный путь, который приведёт, ин ша Аллах, к Его довольству. Религию мне прививали в
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