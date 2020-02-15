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Осторожно: смартфон!

10 рекомендаций, как обезопасить себя от вреда мобильных устройств Проводя большую часть своего времени за разговорами по телефону, часами просматривая картинки и видео в «Инстаграме» или переписываясь в «Вотсапе», осознаём ли мы с вами, какое воздействие оказывает мобильный телефон на наш организм?

статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
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С тех пор как услуги мобильной связи стали общедоступными, учёные пытаются выяснить, опасен ли телефон для нашего здоровья. К сожалению, единого мнения по этому вопросу до сих пор нет. Однако исследователи сходятся в одном: чрезмерное использование мобильных устройств отрицательно влияет на человеческий организм. Причина тому – электромагнитное излучение. Изучив мнения специалистов и исследователей, мы предлагаем вам 10 ценных рекомендаций о том, как уменьшить вред от пользования

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