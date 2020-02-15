Осторожно: смартфон!

10

С тех пор как услуги мобильной связи стали общедоступными, учёные пытаются выяснить, опасен ли телефон для нашего здоровья. К сожалению, единого мнения по этому вопросу до сих пор нет. Однако исследователи сходятся в одном: чрезмерное использование мобильных устройств отрицательно влияет на человеческий организм. Причина тому – электромагнитное излучение. Изучив мнения специалистов и исследователей, мы предлагаем вам 10 ценных рекомендаций о том, как уменьшить вред от пользования