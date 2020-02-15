Гости из Брунея в России
Недавно Дагестан посетили ректор Исламского университета имени Султана Шарифа Али Нур Ирфан бин Зайнал и его заместитель Хадж Симали бин Адам.статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
10
Сопровождали гостей заместитель Муфтия РД Ахмад Кахаев, руководитель международного отдела ДГИ Шихабудин Гусейнов, а также советник председателя НС РД Израил Кебедов. В первый же день гости из Королевства Бруней посетили Муфтия РД шейха Ахмада афанди.
В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия сторон в различных областях. В частности, в сфере образования. Также в рамках визита в республику гости побывали в Дагестанском гуманитарном институте, Дагестанском исламском университете, Гуманитарно-педагогическом колледже и Медицинском колледже им. Башларова, с которыми были подписаны договоры о дальнейшем сотрудничестве.