Поклялся на Коране

Ибрагим Байчора, карачаевец, родившийся в Турции, стал начальником полиции в городе Патерсон штата Нью-Джерси, США.

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На торжественной церемонии, посвященной вступлению в должность, мусульманин попросил принести Коран, чтобы дать на нем клятву. После произнесения клятвы мужчина пригласил имама, чтобы сделать дуа и таким образом начать свою службу с обращения ко Всевышнему.

На церемонии выступил мэр города Андре Сайег. Всего торжественное мероприятие посетили более 200 человек разных национальностей, исповедующих Ислам. Ибрагим Байчора в течение 32 лет работал в полиции Патерсона и, по словам коллег, является скромным, вдумчивым и ответственным человеком.

