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День национального платка

В одной из мечетей Владикавказа провели флешмоб в поддержку национального женского головного убора – вязаного платка.

статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
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Муфтий Хаджимурад Гацалов посетил данное мероприятие и обратился с призывом вернуть в гардероб данный «атрибут женственности и красоты». По словам Гацалова, платок может органично вписаться в гардероб современной женщины и стать изюминкой в ее образе.

 

Акцию посетили несколько десятков женщин. Многие из присутствующих пришли в своих платках. Остальным же было предложено примерить шёлковый платок, изготовленный по старинным правилам вязания, и сфотографироваться в специальной фотозоне.

 

Одна из организаторов мероприятия – Амина Баракова – рассказала: «Платок – это религиозный атрибут, а также элемент национальной одежды, который прежде был в гардеробе каждой осетинской женщины. Если мужчина в Осетии непременно носил папаху, то женщина не могла обойтись без платка. Мы слишком сильно и быстро отходим от наших традиций, но пора возвращать их, ведь они в нас заложены». 

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