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Вспоминая войну

В Москве прошел круглый стол под названием «Историческая память. Духовные уроки Великой Победы».

статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
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Организатор мероприятия – комитет Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Участниками стали депутаты Госдумы ФС РФ, представители министерств и ведомств, органов государственной власти субъектов РФ, традиционных религиозных организаций, научного сообщества, а также институтов гражданского общества.

 

Присутствующие обсудили вклад традиционных конфессий в Победу в Великой Отечественной войне и важность духовного подвига ветеранов войны для патриотического воспитания  подрастающего  поколения. Глава Духовного собрания мусульман России Муфтий Альбир-хазрат Крганов в своем выступлении отметил, что Великая По
беда является историческим, масштабным и очень значимым явлением.

 

«Мы все, независимо от вероисповедания и национальной принадлежности, должны уметь защищать и сохранять историческую правду, историческую память о Великой Победе. Для нас и всех поколений важно сохранить преемственность, исторический и духовно-нравственный смысл Победы для современности», – сказал Крганов.
 

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