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Встреча, посвящённая Победе

В Медной мечети (Верхняя Пышма, Свердловская область) состоялось мероприятие в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
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Как отметила заместитель главы Уральского мухтасибата Наиля Шаймарданова, мероприятие прошло с аншлагом. Мечеть посетили православные священники. Почётным гостем также стал свердловский летчик, Герой России Дамир Юсупов, спасший жизни 226 пассажирам самолета и семи членам экипажа 15 августа прошлого года. На мероприятии говорили о том, что связывает мусульман Урала с Великой Отечественной войной, о подвигах народа, вставшего на защиту Родины.
 

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