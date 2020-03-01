Что? Где? Когда?
Какие три государства до сих пор не перешли на метрическую систему мер?статья опубликована в номере: 2 (591) / от 15 января 2020 (Джумадуль-авваль 1441 г.)
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На метрическую систему мер официально перешли все государства в мире, за исключением трёх: Мьянмы в Азии, Либерии в Африке и США. Хотя конгресс США ещё в 1975 году принял решение о постепенном переходе на метрическую систему, особо американцы не торопятся. Сейчас в Национальном институте стандартов США этой проблемой занимаются двое сотрудников – и те неполный рабочий день.
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