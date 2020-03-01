Снимите это немедленно: 6 вещей, которые полнят и старят
Подавляющее большинство прекрасной половины человечества старше 18 лет мечтают как можно дольше оставаться молодыми и стройными. Удачно подобранный наряд может легко скрыть 5–10 лишних килограммов и отнюдь не лишних лет. А вот неудачное платье предательски подчёркивает два-три случайно набранных килограмма – да что там, даже один кусочек торта, съеденный с подружкой, становится очевидным (очень видным).статья опубликована в номере: 2 (591) / от 15 января 2020 (Джумадуль-авваль 1441 г.)
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Сегодня мы расскажем о «двуличных» вещах, – на первый взгляд они такие мягкие, уютные, удобные, что их не хочется снимать, но потухший взгляд мужа и уклончивые ответы подруг на ваши вопросы, как вы сегодня выглядите, говорят об обратном.
1. Объёмный свитер
Да, зима, да, хочется укутаться в пушистого, мягкого «друга» и смотреть, как за окном падает снег. Вам этого никто не запретит, но помните: если вы не дюймовочка, свитер толстой вязки
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