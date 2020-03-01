Как перестать покупать и стать счастливой?

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Среди всего этого буйства чудо-товаров и мегаскидок, как ни удивительно, появляются адепты осознанного потребления, призывающие покупателей хотя бы на один день полностью отказаться от покупок, заставить опустеть гипермаркеты и разгрузить трафик в интернет-магазинах. А что если и нам с вами устроить выходные без шопинга?

Два дня полного отказа от покупок и попытки испытывать удовольствие от чего-то помимо новой помады, серёжек, платья, аппетитного торта и шоколадки.