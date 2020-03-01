Мамин урок
Как здорово на улице! Солнце светит вовсю, и даже мороз не чувствуется. Самое время мяч погонять, раз на коньках в этом году покататься не получается.статья опубликована в номере: 2 (591) / от 15 января 2020 (Джумадуль-авваль 1441 г.)
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С этими мыслями Мурад побежал к маме отпрашиваться.
– Мам, можно я погуляю? А уроки потом сделаю.
– Ты знаешь правило: сначала уроки, потом прогулка, – строго ответила мама.
Мальчик со вздохом вернулся за письменный стол. Математика, письмо, английский, а ещё и тетрадь по окружающему миру заполнить надо. Как всё это надоело!..
Мурад открыл тетрадь и стал записывать условия задачи. По учебнику ползла жирная нахальная муха.
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