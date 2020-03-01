Мамин урок

41

С этими мыслями Мурад побежал к маме отпрашиваться.

– Мам, можно я погуляю? А уроки потом сделаю.

– Ты знаешь правило: сначала уроки, потом прогулка, – строго ответила мама.

Мальчик со вздохом вернулся за письменный стол. Математика, письмо, английский, а ещё и тетрадь по окружающему миру заполнить надо. Как всё это надоело!..

Мурад открыл тетрадь и стал записывать условия задачи. По учебнику ползла жирная нахальная муха.