Телевизор может убить?

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Такой «запойный просмотр» или просмотр ряда фильмов, сериалов одного за другим на протяжении длительного времени – самое любимое развлечение для большого количества людей из самых разных уголков нашей планеты. Это 18-летнее исследование, охватывающее более 86000 человек, показало, что те, кто сидит и подолгу смотрит телевизор каждый день, имеют более высокий риск смерти от лёгочной эмболии (внезапной блокировки или сгустка крови в одной из лёгочных артерий).

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