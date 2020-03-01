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Телевизор может убить?

Недавно в Японии учёными было проведено исследование, которое доказывает, что просмотр телевизора может убить вас.

статья опубликована в номере: 2 (591) / от 15 января 2020 (Джумадуль-авваль 1441 г.)
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Такой «запойный просмотр» или просмотр ряда фильмов, сериалов одного за другим на протяжении длительного времени – самое любимое развлечение для большого количества людей из самых разных уголков нашей планеты. Это 18-летнее исследование, охватывающее более 86000 человек, показало, что те, кто сидит и подолгу смотрит телевизор каждый день, имеют более высокий риск смерти от лёгочной эмболии (внезапной блокировки или сгустка крови в одной из лёгочных артерий).

 

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