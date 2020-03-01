Монумент памяти

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Но совсем иначе эта земля выглядела во время Великой Отечественной войны…



Почти два года, с октября 1941-го по август 1943-го, эта территория была в оккупации. Город Белгород стал тогда центром сопротивления. Все каменные постройки были превращены в опорные пункты, а многие улицы и дома – заминированы. За время оккупации тысячи жителей были убиты, отправлены в лагеря, из 34 тысяч довоенного населения в 1943 году в городе осталось только 150 человек.



Среди тех, кто