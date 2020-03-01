Монумент памяти
Белгородская область – один из красивейших регионов России. Сегодня она известна своими крепкими фермерскими хозяйствами, промышленными предприятиями и т. д.статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
15
Но совсем иначе эта земля выглядела во время Великой Отечественной войны…
Почти два года, с октября 1941-го по август 1943-го, эта территория была в оккупации. Город Белгород стал тогда центром сопротивления. Все каменные постройки были превращены в опорные пункты, а многие улицы и дома – заминированы. За время оккупации тысячи жителей были убиты, отправлены в лагеря, из 34 тысяч довоенного населения в 1943 году в городе осталось только 150 человек.
Среди тех, кто
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик