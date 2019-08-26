Что? где? когда?

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Потому что у них в жилах лёд. Точнее, кристаллы льда, которые накапливаются в течение года, не вредя здоровью.

Всё дело в особом белке, который есть в крови у антарктических нототеноидных рыб; он связывает кристаллы льда и мешает их росту, чтобы не дать рыбе замёрзнуть. Этот же белок не даёт кристаллам льда таять. В течение зимы лёд накапливается в селезёнке и остаётся в крови рыб почти на протяжении всей их жизни.



Чем выдавали себя