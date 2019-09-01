Ответы на вопросы от 01.09.2019 (по Шафии)
1. Дозволено ли при заключении никяха (договор бракосочетания) опекунство и свидетельство отца, деда и др., если они фасики (грешники, нечестивцы, те, кто совершает большие грехи: отказ от выполнения молитв, прелюбодеяние и т. п. или постоянен в совершении малых грехов)? 2. Является ли для мужчины голос посторонней женщины авратом (тем, что женщина обязана скрывать от чужих для неё мужчин)? 3. Дозволено ли наносить надписи с аятами Корана, именами Аллаха I на посуду, клеить и вышивать их на одежде или писать на тортах? 4. Разрешено ли в Исламе делать пирсинг: прокалывать уши, нос и другие части тела? 5. Дозволено ли ограждать какую-либо часть земли перед своим домом, отведённую для общественной дороги? 6. В последнее время стали распространяться платформы «Свитипс» / Win Win People Capital и «Ситилайф» (Citylife). Разрешено ли вкладывать деньги в эти структуры и можно ли пользоваться их услугами?статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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1. Дозволено ли при заключении никяха (договор бракосочетания) опекунство и свидетельство отца, деда и др., если они фасики (грешники, нечестивцы, те, кто совершает большие грехи: отказ от выполнения молитв, прелюбодеяние и т. п. или постоянен в совершении малых грехов)?
Согласно наиболее аргументированному мнению шафиитского мазхаба, опекунство фасика при заключении никяха, будь это отец, дед, дядя и др., а также свидетельство такого человека считаются
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