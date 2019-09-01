Ответы на вопросы от 01.09.2019 (по Шафии)

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1. Дозволено ли при заключении никяха (договор бракосочетания) опекунство и свидетельство отца, деда и др., если они фасики (грешники, нечестивцы, те, кто совершает большие грехи: отказ от выполнения молитв, прелюбодеяние и т. п. или постоянен в совершении малых грехов)?

Согласно наиболее аргументированному мнению шафиитского мазхаба, опекунство фасика при заключении никяха, будь это отец, дед, дядя и др., а также свидетельство такого человека считаются