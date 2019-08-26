Госпиталь Миннесоты (США) добавляет в меню халяльные блюда

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«Меня очень радует, что мы можем помочь им выздороветь, пока они находятся у нас в больнице», – сказал шеф-повар Кайл Везенберг.



Раньше родственникам и друзьям пациентов-мусульман приходилось приносить в больницы еду из дома или халяльных ресторанов.



После переговоров с мусульманским сообществом специалист по общественному здравоохранению Хани Джейкобсон сказала, что больнице не хватает халяльного меню.



«Этот факт был очень важен для нашего