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Госпиталь Миннесоты (США) добавляет в меню халяльные блюда

Полагая, что еда является частью процесса исцеления, госпиталь в Сент-Клауде, штат Миннесота, добавил в меню халяльные блюда, чем очень порадовал пациентов и посетителей, исповедующих Ислам.

статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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«Меня очень радует, что мы можем помочь им выздороветь, пока они находятся у нас в больнице», – сказал шеф-повар Кайл Везенберг.


Раньше родственникам и друзьям пациентов-мусульман приходилось приносить в больницы еду из дома или халяльных ресторанов.


После переговоров с мусульманским сообществом специалист по общественному здравоохранению Хани Джейкобсон сказала, что больнице не хватает халяльного меню.


«Этот факт был очень важен для нашего

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