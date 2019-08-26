Что такое счастье?
Это правда, Та, в которой Ты сейчас живёшь. Счастье, если ты здорова И никого на помощь не зовёшь.статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Что такое счастье?
Это видеть,
Как растёт дочурка у тебя.
Счастье, если рядом мама,
И она здорова, не больна.
Что такое счастье?
Если рядом
Все твои родные и друзья.
Счастье, это, когда надо,
Соберётся вся твоя семья.
Что такое счастье?
Это если
Можешь ты сейчас писать о том,
Что творится у тебя на сердце
И сейчас ты думаешь о чём.
Счастье – это
Если ты доволен
Своей жизнью и своей
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