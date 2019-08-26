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Что такое счастье?

Это видеть,

Как растёт дочурка у тебя.

Счастье, если рядом мама,

И она здорова, не больна.

Что такое счастье?

Если рядом

Все твои родные и друзья.

Счастье, это, когда надо,

Соберётся вся твоя семья.

Что такое счастье?

Это если

Можешь ты сейчас писать о том,

Что творится у тебя на сердце

И сейчас ты думаешь о чём.

Счастье – это

Если ты доволен

Своей жизнью и своей