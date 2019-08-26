Моё знакомство с шейхом Саидом-афанди قدس سره
Как-то двоюродный брат моего мужа дал мне почитать книгу «Сокровищница благодатных знаний». Тогда я знала об Исламе очень мало. Литературу не читала, так как её у нас не было, а родственники мужа тоже не были знающими людьми. Прочитала я эту книгу очень быстро и хотела вернуть её брату мужа. Но он наотрез отказался принимать её обратно, так как уверял меня, что он мне её подарил, а не просто дал почитать.статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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С этой книги началось моё знакомство с этим благородным человеком. Благодаря этой книге мне захотелось узнавать об Исламе всё больше и больше. С неё начались мои первые шаги к знаниям.
Спустя годы у меня появилось желание увидеть Саида-афанди f вживую. Я уже тогда любила его как автора книг об Исламе. На тот момент моя родная сестра уже была в тарикате и не один раз ездила в Чиркей. Но в тот год, в год его смерти, я всё-таки решила поехать с ней. Так получилось, что по приезде я
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