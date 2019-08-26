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НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК! 5 ошибок, которые портят наши волосы

Ухаживаете за своими локонами всеми возможными способами – делаете маски, втираете масла, покупаете дорогие бальзамы и профессиональные шампуни, но они всё равно выглядят безжизненными и тусклыми? Вполне возможно, проблема кроется в том, что вы совершаете ошибки, которые могут свести на нет все ваши усилия по уходу за волосами.

статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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1. Моете волосы вниз головой

Как вы обычно моете голову? Наклоняетесь над ванной? Если постоянно мыть голову в таком положении, верхний слой чешуек слишком сильно открывается и волосы становятся очень ломкими. Хотите сохранить здоровые локоны? Мойте голову стоя, наносите шампунь только на корни. После мытья воспользуйтесь кондиционером, маской или обычной водой с уксусом. Эти средства помогут сделать волосы более гладкими и блестящими.

 

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