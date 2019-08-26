НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК! 5 ошибок, которые портят наши волосы

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1. Моете волосы вниз головой

Как вы обычно моете голову? Наклоняетесь над ванной? Если постоянно мыть голову в таком положении, верхний слой чешуек слишком сильно открывается и волосы становятся очень ломкими. Хотите сохранить здоровые локоны? Мойте голову стоя, наносите шампунь только на корни. После мытья воспользуйтесь кондиционером, маской или обычной водой с уксусом. Эти средства помогут сделать волосы более гладкими и блестящими.

2.