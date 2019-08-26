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Старший и младший

Саид – любознательный малыш. Часто он пристаёт к старшему брату с просьбой поиграть. 

статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Как-то раз Саид опять начал просить Ахмада поиграть с ним. Старший несколько раз пытался отмахнуться от братишки, но Саид, будучи очень упрямым, настаивал на своём. 


Тут Ахмад решил пойти на хитрость и предложил братику сыграть в прятки. Тот радостно согласился. Ахмад закрыл глаза и начал медленно считать, дав возможность Саиду хорошо спрятаться. Открыв глаза, Ахмад громко крикнул, что идёт искать... и сел заниматься своими делами. 


Периодически Ахмад

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