Старший и младший

25

Как-то раз Саид опять начал просить Ахмада поиграть с ним. Старший несколько раз пытался отмахнуться от братишки, но Саид, будучи очень упрямым, настаивал на своём.



Тут Ахмад решил пойти на хитрость и предложил братику сыграть в прятки. Тот радостно согласился. Ахмад закрыл глаза и начал медленно считать, дав возможность Саиду хорошо спрятаться. Открыв глаза, Ахмад громко крикнул, что идёт искать... и сел заниматься своими делами.



Периодически Ахмад