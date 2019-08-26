Они крадут наше время
«Вообрази себе. Вот человек девятнадцатого столетия, с его лошадьми, собаками, повозками, медленным движением. А вот век двадцатый – ускорь съёмку. Книги урезаются. Сжатый стиль. Дайджесты. Таблоиды. Всё сводится к плоским шуткам, комиксам, простейшим концовкам». Рэй Брэдберистатья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
41
Современное общество лишилось фокуса и перестало концентрироваться на чём-то одном. Наш мозг привык к большому количеству информации, которая преподносится ему в ускоренном темпе. Мы не способны воспринимать сведения большого объёма.
Например, человек не читает большие тексты (книги, газеты, длинные посты), не смотрит новости по телевидению, а находит всё в социальных сетях, художественные или документальные фильмы его утомляют. Всё это говорит о том, что у нас
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик