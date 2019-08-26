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Они крадут наше время

«Вообрази себе. Вот человек девятнадцатого столетия, с его лошадьми, собаками, повозками, медленным движением. А вот век двадцатый – ускорь съёмку. Книги урезаются. Сжатый стиль. Дайджесты. Таблоиды. Всё сводится к плоским шуткам, комиксам, простейшим концовкам». Рэй Брэдбери

статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Современное общество лишилось фокуса и перестало концентрироваться на чём-то одном. Наш мозг привык к большому количеству информации, которая преподносится ему в ускоренном темпе. Мы не способны воспринимать сведения большого объёма.

 

Например, человек не читает большие тексты (книги, газеты, длинные посты), не смотрит новости по телевидению, а находит всё в социальных сетях, художественные или документальные фильмы его утомляют. Всё это говорит о том, что у нас

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