Они крадут наше время

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Современное общество лишилось фокуса и перестало концентрироваться на чём-то одном. Наш мозг привык к большому количеству информации, которая преподносится ему в ускоренном темпе. Мы не способны воспринимать сведения большого объёма.

Например, человек не читает большие тексты (книги, газеты, длинные посты), не смотрит новости по телевидению, а находит всё в социальных сетях, художественные или документальные фильмы его утомляют. Всё это говорит о том, что у нас