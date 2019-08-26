Благо. Себе или другим?

24

Международный день благотворительности впервые стали отмечать в 2013 году. По замыслу, этот праздник должен был обратить внимание общественности на значение и важность работы благотворительных организаций и отдельных лиц на благо обездоленных, нуждающихся. В этом материале мы решили рассказать о пяти людях, наших современниках, имя которых всегда будет ассоциироваться с благотворительностью, с добром…

Конечно, список людей, не жалеющих своих средств на то, чтобы