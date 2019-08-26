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Благо. Себе или другим?

Международный день благотворительности В 2012 году генеральная Ассамблея ООН приняла решение о введении нового праздника – Международного дня благотворительности. Дата празднования, 5 сентября, выбрана не случайно. Она приурочена к годовщине смерти матери Терезы Калькутской. Мать Тереза в 1979 году была удостоена Нобелевской премии мира «за деятельность в помощь близкому человеку».

статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Международный день благотворительности впервые стали отмечать в 2013 году. По замыслу, этот праздник должен был обратить внимание общественности на значение и важность работы благотворительных организаций и отдельных лиц на благо обездоленных, нуждающихся. В этом материале мы решили рассказать о пяти людях, наших современниках, имя которых всегда будет ассоциироваться с благотворительностью, с добром…

 

Конечно, список людей, не жалеющих своих средств на то, чтобы

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