12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяЛичностиПророки Всевышнего

Рождение Посланника Аллаха ﷺ (мавлид)

Теперь же, братья, послушайте, я расскажу о Хабибе (Любимце Всевышнего) ﷺ, о господине миров, если вы жаждете этого. Начну свой рассказ с появления истинного нура (сияния), о котором говорилось ранее.

статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
144

Нур Ахмада (Мухаммада) ﷺ, от Адама عليه السلام передаваясь из поколения в поколение, дошёл до Абдулмутталиба. Однажды Абдулмутталиб увидел во сне, как из его позвоночника выходит цепь. Эта цепь из нура поднялась в небо, потом опустилась на землю и превратилась в зелёное дерево. Он увидел старца, который держался за дерево. Его спросили: «Кто ты?» – «Нух (Ной) عليه السلام», – ответил он. Абдулмутталиб тоже попытался ухватиться за дерево или хотя бы за ветку, как Нух عليه

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Мудрость Всевышнего в повествовании историй о прежних пророках

Среди тайных благ, которые даны нашей умме, – многократное вознаграждение за каждое благое деяние и

Истории о прежних пророках

Всевышний Аллах привёл в Священном Коране множество историй о прежних пророках и посланниках, о том, что

Попытка разрушить Каабу

На земле Йемена правил царь по имени Зу-Навас, который исповедовал иудейскую веру. А жители Наджрана (ныне

Сказание о пророке Джарджисе عليه السلام

Самым тяжёлым испытаниям в этом мире подвергались пророки и посланники.