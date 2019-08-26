Рождение Посланника Аллаха ﷺ (мавлид)
Теперь же, братья, послушайте, я расскажу о Хабибе (Любимце Всевышнего) ﷺ, о господине миров, если вы жаждете этого. Начну свой рассказ с появления истинного нура (сияния), о котором говорилось ранее.статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Нур Ахмада (Мухаммада) ﷺ, от Адама عليه السلام передаваясь из поколения в поколение, дошёл до Абдулмутталиба. Однажды Абдулмутталиб увидел во сне, как из его позвоночника выходит цепь. Эта цепь из нура поднялась в небо, потом опустилась на землю и превратилась в зелёное дерево. Он увидел старца, который держался за дерево. Его спросили: «Кто ты?» – «Нух (Ной) عليه السلام», – ответил он. Абдулмутталиб тоже попытался ухватиться за дерево или хотя бы за ветку, как Нух عليه
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