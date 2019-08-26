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Мудрость Всевышнего в повествовании историй о прежних пророках

Среди тайных благ, которые даны нашей умме, – многократное вознаграждение за каждое благое деяние и соответствующее вознаграждение за искреннее намерение, даже если и не удастся его осуществить. А тому, кто совершит один добрый поступок согласно его намерению, записывается от одного до семисот вознаграждений и более того; о величине вознаграждения знает лишь Всевышний.

статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Прощение грехов покаявшихся и подобное тому является чудесным даром для нашей уммы. Узнав обо всём этом, Пророк ﷺ понял своё превосходство над другими посланниками, достоинство своей уммы перед остальными общинами и величие благ, которыми Всевышний одарил его.


Посланник Аллаха ﷺ всё время проводил в поклонении Всевышнему, восхваляя Его за блага, которыми Он одарил его. Днём он постился, а ночи проводил в поклонении, так много, что ноги его отекали. Как-то сподвижники

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