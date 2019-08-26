Мудрость Всевышнего в повествовании историй о прежних пророках
Среди тайных благ, которые даны нашей умме, – многократное вознаграждение за каждое благое деяние и соответствующее вознаграждение за искреннее намерение, даже если и не удастся его осуществить. А тому, кто совершит один добрый поступок согласно его намерению, записывается от одного до семисот вознаграждений и более того; о величине вознаграждения знает лишь Всевышний.статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
33
Прощение грехов покаявшихся и подобное тому является чудесным даром для нашей уммы. Узнав обо всём этом, Пророк ﷺ понял своё превосходство над другими посланниками, достоинство своей уммы перед остальными общинами и величие благ, которыми Всевышний одарил его.
Посланник Аллаха ﷺ всё время проводил в поклонении Всевышнему, восхваляя Его за блага, которыми Он одарил его. Днём он постился, а ночи проводил в поклонении, так много, что ноги его отекали. Как-то сподвижники
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик