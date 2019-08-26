Обзор новостей

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Олимпиада. токио–2020 Будут ли участвовать звёзды НБА в Олимпийских играх?

статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Звёздные баскетболисты НБА могут пропустить грядущие Олимпийские игры в Токио. 
Отмечается, что вероятность такого развития событий увеличивается. Это связано с перегруженностью игроков, которым придётся начать следующий сезон позже обычного. 


Стоит отметить, что речь идёт как об американских, так и об игроках других стран. При этом подчёркивается, что сборная США войдёт в число команд, которые больше всего пострадают от отсутствия звёзд на Олимпиаде. В феврале

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