Обзор новостей
Олимпиада. токио–2020 Будут ли участвовать звёзды НБА в Олимпийских играх?статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
29
Звёздные баскетболисты НБА могут пропустить грядущие Олимпийские игры в Токио.
Отмечается, что вероятность такого развития событий увеличивается. Это связано с перегруженностью игроков, которым придётся начать следующий сезон позже обычного.
Стоит отметить, что речь идёт как об американских, так и об игроках других стран. При этом подчёркивается, что сборная США войдёт в число команд, которые больше всего пострадают от отсутствия звёзд на Олимпиаде. В феврале
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик