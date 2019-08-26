Что? где? когда?
Какие морепродукты могут вызвать удушение во время их поедания?статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Блюдо корейской кухни саннакчи готовится из порезанного живого осьминога, приправленного кунжутным маслом. Если подать его сразу же, пока мускулы осьминога ещё продолжают сокращаться, кусочки на тарелке будут шевелиться.
А при поедании нужно соблюдать особую осторожность, потому что из-за этого сокращения кусочек осьминога может перекрыть доступ воздуха через горло. Зафиксировано даже несколько летальных случаев от удушения саннакчи.
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