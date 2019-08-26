Вода – огромное благо. И редкое?
Вода – источник жизни. Человек может обойтись без очень многих вещей. Без воды – не может. Пророк Мухаммад e сказал: «Вода есть госпожа (т.е. лучший напиток всех напитков этого и Того света». Достоинство воды описано и в Священном писании – Коране (смысл): «Видели ли вы воду, которую пьёте? Вы её низвели из дождевых туч или Мы низводим её? Если бы Мы пожелали, то сделали бы её горькой. Почему же вы не благодарны (Всевышнему)?» (сура «Аль-Вакиа», аяты 67–69).статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Ещё с древности одним из основных показателей процветания любого государства был доступ к пресной воде. Сегодня ввиду перенаселения нашей огромной планеты, быстрых темпов развития сельского хозяйства и не утешающих глобальных процессов изменения климата, человечество всё сильнее ощущает дефицит воды. Эта проблема приобретает планетарный масштаб. И даже страны, в которых, на первый взгляд, не наблюдается нехватки водных ресурсов, могут столкнуться с плачевными последствиями в
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