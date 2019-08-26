Вода – огромное благо. И редкое?

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Ещё с древности одним из основных показателей процветания любого государства был доступ к пресной воде. Сегодня ввиду перенаселения нашей огромной планеты, быстрых темпов развития сельского хозяйства и не утешающих глобальных процессов изменения климата, человечество всё сильнее ощущает дефицит воды. Эта проблема приобретает планетарный масштаб. И даже страны, в которых, на первый взгляд, не наблюдается нехватки водных ресурсов, могут столкнуться с плачевными последствиями в