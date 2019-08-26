Лучезарная Медина в период пандемии

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Наступили тяжёлые времена и ужасные события, из-за которых верующим было запрещено посещение мечети Любимого Пророка ﷺ. Приходилось проявлять терпение, поскольку такая ситуация царила по всему миру.

Пандемия коронавируса возникла внезапно, распространилась со скоростью лесного пожара, угрожая жизням людей. После первого подтверждённого в Королевстве Саудовская Аравия случая заражения появились и другие заболевшие. Поэтому власти страны приняли усиленные превентивные