Лучезарная Медина в период пандемии
В этот непростой период, через который проходит всё человечество, на нас возложена миссия рассказать последующим поколениям о том, как проходил период пандемии коронавируса на святых землях Мекки и Медины. Сегодня более подробно мы остановимся на ситуации в Лучезарной Медине. И поскольку ключ ко всем милостям – в восхвалении Всевышнего, мы говорим: «О Аллах ﷻ, вся хвала принадлежит Тебе!»статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Наступили тяжёлые времена и ужасные события, из-за которых верующим было запрещено посещение мечети Любимого Пророка ﷺ. Приходилось проявлять терпение, поскольку такая ситуация царила по всему миру.
Пандемия коронавируса возникла внезапно, распространилась со скоростью лесного пожара, угрожая жизням людей. После первого подтверждённого в Королевстве Саудовская Аравия случая заражения появились и другие заболевшие. Поэтому власти страны приняли усиленные превентивные
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