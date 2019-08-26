Если духом ты слаб...

27

Земная жизнь определённо не лёгкая прогулка по краю бассейна, и от того, как мы её проведём, зависит то, где мы в конечном итоге будем сушить вёсла. Тут вариантов немного: или ты попадаешь в Сады блаженства, или же падаешь со скоростью метеорита в жерло преисподней. И для того, чтобы исключить последний вариант, человеку необходимо держать свой безумный нафс (эго) под контролем, а в моменты, когда тот всё же срывается с поводка, не откладывать покаяние в долгий ящик.



О том, как