12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяОбществоРазмышление

Если духом ты слаб...

Рефлексия

статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
27

Земная жизнь определённо не лёгкая прогулка по краю бассейна, и от того, как мы её проведём, зависит то, где мы в конечном итоге будем сушить вёсла. Тут вариантов немного: или ты попадаешь в Сады блаженства, или же падаешь со скоростью метеорита в жерло преисподней. И для того, чтобы исключить последний вариант, человеку необходимо держать свой безумный нафс (эго) под контролем, а в моменты, когда тот всё же срывается с поводка, не откладывать покаяние в долгий ящик. 


О том, как

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Мой островок спокойствия и веры…

Что для меня намаз? Намаз для меня – нечто особенное. Это не просто выполняемые на автомате наклоны, подъёмы,

Фиолетовое зеркало

В 2010 году студент Стэнфорда Кевин Систром с коллегой Майком Кригером создали уникальную социальную сеть

Серая масса

Быть особенным Быть особенным – это тема. Не спорь. Практически все в той или иной степени хотят выделиться

Завершение года – пора подвести итоги

Зуль-Хиджа – последний месяц исламского календаря – это прекрасная возможность подвести итоги, сделать