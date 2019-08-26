Если духом ты слаб...
Рефлексиястатья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
27
Земная жизнь определённо не лёгкая прогулка по краю бассейна, и от того, как мы её проведём, зависит то, где мы в конечном итоге будем сушить вёсла. Тут вариантов немного: или ты попадаешь в Сады блаженства, или же падаешь со скоростью метеорита в жерло преисподней. И для того, чтобы исключить последний вариант, человеку необходимо держать свой безумный нафс (эго) под контролем, а в моменты, когда тот всё же срывается с поводка, не откладывать покаяние в долгий ящик.
О том, как
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик