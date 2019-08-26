Здоровье – в движении

25

Ибн Аббас رضي الله عنه передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Есть два блага, которые люди не ценят, – это здоровье и свободное время» (ат-Тирмизи).

Всевышний Аллах предписал человеку заботиться о своём теле и здоровье наилучшим образом. Чрезмерная полнота как следствие переедания, безволие и физическая леность являются недугами, которые порицаются в Исламе.

Мы никогда не знаем, когда нас постигнет смерть – сегодня, завтра или через много лет, но мы должны