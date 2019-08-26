Здоровье – в движении
Люди, как правило, воспринимают своё здоровье как нечто само собой разумеющееся. Когда со здоровьем нет проблем, мы потакаем своим вредным привычкам, пренебрегаем физическими упражнениями.статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Ибн Аббас رضي الله عنه передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Есть два блага, которые люди не ценят, – это здоровье и свободное время» (ат-Тирмизи).
Всевышний Аллах предписал человеку заботиться о своём теле и здоровье наилучшим образом. Чрезмерная полнота как следствие переедания, безволие и физическая леность являются недугами, которые порицаются в Исламе.
Мы никогда не знаем, когда нас постигнет смерть – сегодня, завтра или через много лет, но мы должны
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